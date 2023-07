Juve | non solo Bonucci | tutti gli epurati | da Arthur a Zakaria E Alex Sandro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il caso, nell'aria ma deflagrato definitivamente con l'ufficialità, è quello legato a Leonardo: non più...

Lunedì 17 luglio, infatti, il difensore, si sarebbe presentato alla Continassa (cosa che forse farà ugualmente) maprenderà di certo parte alla tournée negli Stati Uniti. Da questa scelta netta ...Se il calcio italiano può sorridere,può certo farlo il Barcellona: ai blaugrana è stata inflitta un'ammenda di 500mila euro per aver segnalato erroneamente gli utili derivanti dalla cessione di ...Anch'esse pagherebbero o hanno pagato la penale, no', oppure: 'Real e Barca prendono in ostaggio Bonucci se lapaga' e ancora: 'Figurati il Barcellona e' uscito dal rischio bancarotta lo ...

Juve: priorità main sponsor. Elkann non rinnoverà l'accordo con Jeep, altro indizio verso una cessione del club Calciomercato.com

Il caso, nell'aria ma deflagrato definitivamente con l'ufficialità, è quello legato a Leonardo Bonucci: non più soltanto fuori dai piani, ma effettivamente fuori rosa. All'entourage del capitano (orma ...Leonardo Bonucci non fa più parte dei piani della Juventus. Il difensore azzurro si presenterà lunedì alla Continassa ma sui social ha postato un video in cui si sta… Leggi ...