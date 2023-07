Juve | il West Ham mette sul piatto la prima offerta per Zakaria

A Cristiano Giuntoli piace, pure parecchio, la speranza è che ilHam possa tenere duro su ... Lalavora per non farsi cogliere impreparata....Sempre in casa, Federico Chiesa potrebbe restare sotto la Mole (64%) , con Newcastle (19%) e Liverpool (10%) pronte a tentare un affondo . Dopo l'ultima stagione trascorsa con la maglia del...Di spalla la Roma: 'Assalto decisivo per Scamacca con il riscatto dalHam'. Poi il Milan: '... con la foto del belga in acqua al mare: 'Inter efrenate dalle mancate uscite di Onana e ...

Juve-West Ham, cosa serve per chiudere per Zakaria La Gazzetta dello Sport

TORINO - Leonardo Bonucci è fuori dal progetto Juventus. E in questi termini, schietti e diretti, è stata comunicata la notizia al diretto interessato. A una settimana esatta dall’insediamento a Torin ...In casa Juventus c'è tanto da fare. Arrivato da pochi giorni, il nuovo DT Giuntoli è chiamato a risolvere diverse grane, in particolare quelle relative alle posizioni di Zakaria, McKennie, Arthur e ...