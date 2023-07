Juve | Bonucci non molla | 'Keep doing' mentre si allena

All'indomani del confronto con la dirigenza che gli ha comunicato di non rientrare nei piani della Juventus per la prossima stagione, l'ormai ex capitano bianconero Leonardoha pubblicato su ...Dopo 13 in bianconero (con in mezzo la parentesi di una stagione al Milan) è arrivata ai titoli di coda l'avventura di capitan Leonardoalla. Il 36enne difensore infatti non rientra più nei piani del tecnico Massimiliano Allegri ed è stato messo fuori rosa, finendo così sul mercato considerando che ha ancora un anno di ..Un contratto che legaallaancora per una sola stagione. Leggi Anche Olimpiadi, utili record nello studio pubblico sulla pista da bob: ma i calcoli sono sbagliati. Dai dati corretti ...

Bonucci messo fuori rosa dalla Juve: si allenerà da solo e non andrà in tournée La Gazzetta dello Sport

La storia fra la Juventus e Leonardo Bonucci è giunta ormai ai titoli di coda. Da ieri infatti il difensore della nazionale italiana ha ricevuto la conferma di non rientrare più nel progetto tecnico b ...Lunedì il giocatore, che sarebbe rimasto molto stupito, si presenterà alla Continassa ma non si allenerà con il resto del gruppo e soprattutto non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti. Il nuo ...