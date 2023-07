(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Lantus esce dalla. La società bianconera, che aveva anticipato il passo con una nota ad inizio giugno, oggi comunica l’avvio effettivo dell’iter per abbandonare il progetto a cui rimangono legate solo Barcellona e Real Madrid. “Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cuintus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione dintus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue: A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega,ntus conferma di ...

Juve, addio Superlega: l'annuncio del club Adnkronos

Di fatto, il previo consenso delle big spagnole richiamato è solo un tecnicismo: la Juve è certa di uscire dalla Superlega e così evitare pene di dimensioni maggiori rispetto alla "semplice" ...Il futuro di Bonucci sarà ancora in Serie A: c'è l'annuncio riguardo l'ex capitano della Juventus, messo alle porte dalla dirigenza bianconera e da Massimiliano Allegri ...