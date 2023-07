In totale, l'utile del secondo trimestre diè salito a 14,47 miliardi di dollari, o 4,75 dollari per azione, rispetto agli 8,65 miliardi di dollari, o 2,76 dollari per azione, di un anno fa. ...... dove spicca il rialzo di Fineco dopo che gli analisti dihanno confermato il giudizio "... Denaro su BPER , cheun rialzo del 2,63%. Bilancio decisamente positivo per Campari , che ...... dove spicca il rialzo di Fineco dopo che gli analisti dihanno confermato il giudizio "... Sostanzialmente debole Rai Way , cheuna flessione dello 0,75%.

JPMorgan registra +67% utili dopo salvataggio First Republic Agenzia askanews

Il salvataggio ha potenziato le banche commerciali e JPMorgan ne ha beneficiato con nuovi clienti, filiali e depositi, guadagnando in totale 2,7 miliardi di ...Le trimestrali di Jp Morgan, Citigroup, Well Fargo e BlackRock battono le stime del mercato, Nikola vola dopo aver annunciato due importanti accordi. Ecco cinque titoli da tenere d’occhio ...