John Fante 40 anni dopo | la sua lezione di anticomunismo e anticonformismo ricordata in un convegno

(Di venerdì 14 luglio 2023) Quarantafa, l’8 maggio 1983 moriva a Los Angeles lo scrittoreuno tra i maggiori autori della letteratura italo-americana, un anticonformista, un anticomunista. Ieri pomeriggio alla Camera la sua figura e la sua opera sono state al centro dele la strada per l’Italia. Identità, discendenza e appartenenza nell’opera di, tra l’Abruzzo e il Colorado” promosso dall’on. Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura e che ha visto confrontarsi un docente universitario come Marco Leonardi, un giornalista come Luciano Lanna e un attore-regista come Stefano Angelucci Marino, saggiamente cooordinati e pungolati da Sandro Solinas. Un omaggio a un autore che ha vissuto due stagioni di ...