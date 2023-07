Jeep lascia la Juventus dopo undici anni | addio a 45 milioni Tuttosport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 luglio 2023)lada main sponsor. Quella che sta per cominciare, sarà l’ultima stagione bianconera conin bella mostra sulle maglie. Lo scrivein cuiha potuto farsi conoscere e conquistare quote di mercato delle quattro ruote con i modelli proposti. Un investimento importante, intorno ai 45di euro a stagione, che andrà ad esaurirsi proprio con il prossimo campionato che inizierà il 20 agosto.ricorda che la Juve ha un anno di tempo per trovare un nuovo brand. E in questo senso si può definire in vantaggio rispetto ad alcuni concorrenti diretta della Serie A (Lazio e Roma sono al momento ...