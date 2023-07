Uno dei lotti in gara riguarda la fornitura di 1.000BEV al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che formeranno la nuova flotta di veicoli d'istituto destinati anche al supporto degli ...... la 500e, il Suv compatto Tonale di Alfa Romeo e due modelli della gamma: la piccolae la grande Grand Cherokee 4Xe. Oltre al suv Grecale mild hybrid in allestimento Trofeo di Maserati ...Il Gruppo Stellantis ha ricevuto un ordine di 1.000elettriche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Stellantis si è aggiudicata la gara indetta da Consip e, come stabilito, verranno fornite un importante lotto di100% ...

Jeep Avenger, a benzina anche in Germania, Francia e Regno Unito - Quattroruote.it Quattroruote

Jeep Avenger, 1.000 elettriche con i Vigili del Fuoco. Equipaggiate con un motore di seconda generazione da 115 kW (156 CV) e assicura un'autonomia sino 400 km nel ciclo WLTP e sino a 550 km in città.I l Gruppo Stellantis ha ricevuto un ordine di 1.000 Jeep Avenger elettriche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Stellantis si è aggiudicata la gara indetta da Consip e, come stabilito, verra ...