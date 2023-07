Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival | musica | territorio | enogastronomia e benessere

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà dal 31 luglio al 3 agosto ille. La 19ª edizione, intitolata Suoni E Visioni, ha il contributo della Regione Campania, il patrocinio del Comune, l’organizzazione della Pro Loco e la direzione artistica di Giovanni Russo. Nella suggestiva cornice del Parco Colesanti sono in programma i seguenti concerti davvero imperdibili: 31 luglio Antonello Salis & Simone Zanchini 1 agosto Auditorium Band featuring Maria Pia De Vito & Raiz 2 agosto Boris Savoldelli 3 agosto Emilio Casalini conduttore di “Generazione Bellezza” RAI 3 con Vincenzo Saetta e Aldo Pareo In caso di maltempo i concerti si svolgeranno presso la palestra Comunale in Viale Europa. Prima dei concerti, come sempre gratuiti, si potranno gustare alcune ...

