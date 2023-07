Jannik Sinner | ' Oggi ho qualche rimpianto ma vedo solo cose positive e ho solo 21 anni'

Solamente dieci punti: la differenza trae il giocatore più forte e titolato della storia del tennis sta tutta lì. Dieci punti che vogliono dire andare in finale o rimandare l'appuntamento con la finale, ma che vogliono anche ...Roma, 14 lug. E uno dei leader della nuova generazione. Con queste parole Novak Djokovic saluta luscita dal campo, tra gli applausi, di, che ha appena visto svanire il sogno della sua prima finale Slam. Penso che il punteggio non renda la realta' di quello che e' successo in campo. Ha sbagliato alcuni colpi e mi ha ...Vivete con noi la storica prima semifinale Slam dicontro il 7 volte campione di Wimbledon. A seguire Carlos Alcaraz sfida Daniil Medvedev 19.46 " MATCH ALCARAZ " Break e controbreak come se piovesse finché Carlos chiude con un triplo 6 -...

Ecco le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo la semifinale del singolare maschile di Wimbledon persa contro Novak Djokovic, virgolettati di ubitennis.com.Nona finale per il serbo che vince in tre set. Nell'altro match in meno di due ore il 20enne spagnolo liquida Medvedev (ANSA) ...