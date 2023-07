Jannik Sinner contro Novak Djokovic a Wimbledon | oggi la semifinale

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) –sfidanelladi2023. In palio,14 luglio, un posto nella finale di domenica., testa di serie numero 8, a 21 anni si trova a giocare “la partita più importante della carriera”, come ha detto dopo la vittoria sul russo Roman Safiullin nei quarti di finale. L’azzurro si trova a giocare per la prima volta inin un torneo dello Slam e lo fail giocatore che ha scritto, scrive e probabilmente scriverà altri record., 36 anni, va a caccia dell’ottavo titolo a, il quinto consecutivo. Nella bacheca, unica nella storia, esibisce 23 tornei dello Slam. Sull’erba di Londra, Nole non ...

Diego Nargiso vedrà in tv (su Sky e Now) alle 14.30 la semifinale trae Novak Djokovic . Nargiso, quanta nostalgia... "Beh, sì. Mi tengo bellezza e soddisfazione della mia superficie ...Ma poi non vince Eliminato Berrettini, la carrucola del cannone si è spostata nel lato di tabellone di. Il predestinato dal destino in costruzione è arrivato a Wimbledon con le spalle ...Due date, 22 maggio 1987 e 16 agosto 2001 . I destini di Novak Djokovic etornano a incontrarsi a dodici mesi dal quarto di finale dello scorso anno. Questa volta in palio c'è un posto in finale. Mai nella storia Open di Wimbledon c'era stata un semifinale con ...

Nicola Pietrangeli ha dato il suo punto di vista sul match in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: " Nessuno è imbattibile, pure Nole è un essere umano. Ma è l'unico campione con la C ...