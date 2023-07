Jacobelli | «Lukaku tornerà all’Inter Onana uno dei migliori ma…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha parlato tanto di Romeluquanto di André, osservati speciali in casa Inter. Il club nerazzurro sta lavorando per entrambi e il giornalista ne ha parlato nel suo editoriale su TMW Radio. ULTIMA PAROLA ? Xavier, nel suo editoriale a TMW Radio, ha parlato dei due osservati speciali in casa nerazzurra: «L’Inter è la favorita per Romelu. Sappiamo quanto l’ultima parola del giocatore sia decisiva nel calcio di oggi. Normale che possa interessare a grandi squadre tipo la Juventus, ma i nerazzurri sono molto avanti. Anche perché l’ultima parola spetta al giocatore e sappiamo quanto pesa l’ultima parola del giocatore. Il belga vuole solo l’Inter. L’obiettivo è la seconda stella, perciòè il partner ideale accanto a Lautaro Martinez. Secondo me ...