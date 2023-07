Italy Major Premier Padel | Luigi Carraro | “Stiamo continuando a crescere | ora con le donne siamo un vero circuito”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Si sta svolgendo in questa settimana l’, secondo evento stagionale del2023, nonché primo torneo di sempre di questoin cui sono presenti anche le. Dopo il grande successo del 2022, anche quest’anno tutti i big stanno regalando grande spettacolo e il Foro Italico di Roma si sta riempiendo via via sempre più di pubblico. A due giornate dal termine di questo evento (le finali si terranno infatti domenica), è intervenuto in conferenza stampa il presidente della FIP (InternationalFederation), ossia, che ha voluto parlare del torneo in corso, dei progetti futuri e di molto altro. “Ad oggi il bilancio di questo torneo è ben al di là ...

"Il bilancio del BNLPremier Padel è più che straordinario. Voglio ringraziare FITP e Sport e Salute che organizzano con noi questo torneo, il primo combined nella storia del padel. E' una settimana non facile,...Celebrando il BnlPremier Padel in corso al Foro Italico a Roma, il Wasghinton Post ha prefigurato per la disciplina un ingresso a breve ai Giochi olimpici. Questo è stato, fin dall'inizio, l'obiettivo ...Queste le parole di Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel, in conferenza stampa in occasione dell'Premier Padel al Foro Italico, commentando l'esordio femminile ...

BNL Italy Major Premier Padel, Carraro: 'Una sfida vinta' Tiscali

'Il bilancio del BNL Italy Major Premier Padel è più che straordinario. Voglio ringraziare FITP e Sport e Salute che organizzano con noi ...Non era un vero tour senza le donne”. Queste le parole di Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel, in conferenza stampa in occasione dell'Italy Major Premier Padel al Foro ...