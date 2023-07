Italia Under 19 in finale dell' Europeo contro il Portogallo | battuta la Spagna 3 - 2

Gol di Vignato, Pissilli e Lipani. Il ct Bollini: "Abbiamo scalato la montagna e contro il Portogallo cercheremo di conquistare la cima" L'19 del ct Bollini conquista la finale degli Europei di categoria. In semifinale sconfitta 3 - 2 la talentuosa Spagna, con i gol di Vignato, Pissilli e Lipani all'85'. Per la Spagna, gol ...L'19 conquista la finale degli Europei di categoria ed è comprensibile la soddisfazione del c ommissario tecnico Alberto Bollini dopo il 3 - 2 alla Spagna: 'I ragazzi sono stati fantastici. ...... raccogliendo 2 presenze in Coppae 1 in campionato, 3 gettoni che hanno fatto salire a 199 ... Senza dimenticare le 6 partite in maglia azzurra: 5 con l'21 (la prima il 25 marzo 2009 in ...

A sorpresa l'Italia Under 19 batte la Spagna con i gol di Vignato, Pisilli e Lipani. In finale, contro il Portogallo, il c.t. Bollini ritrova il fenomeno Cher Ndour ...