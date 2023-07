Inzaghi pressa | subito doppia seduta in attesa dei nazionali Inter non ancora in ritiro – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ieri ad Appiano Gentile sono ripresi gli allenamenti in vista della nuova stagione. Simoneha chiedodi partire con il piede sull’acceleratore con una. Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, non si tratta () di un vero e proprio. DOPPIO ALLENAMENTO – A disposizione di Simonesono pochi i giocatori che effettivamente faranno parte della rosa della prima squadra. Il primo ad arrivare ieri alla ripresa degli allenamento è stato Henrikh Mkhitaryan.dopo Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Stefan de Vrij, André Onana e i nuovi arrivi Yann Bisseck e Raffaele Di Gennaro. Il resto della truppa era composto dai vari rientri dai prestiti, come Stefano Sensi e Valentino Lazaro, Sebastiano Esposito ...