Intrigo Lukaku | c'è l'ombra della Juve! La posizione di Inter e Chelsea

(Di venerdì 14 luglio 2023) I soldi di Onana per arrivare a: molto semplice, il piano dell'è questo da molto tempo, ma sembra che non tutto stia...

APERTURA -ha aperto alla possibilità di vestire la maglia bianconera: da Torino non arrivano conferme dirette, ma l'inserimento ha contorni definiti e l'idea sarebbe quella di finanziare l'..., ennesimo atto. Con la Juventus che aspetta il momento giusto per fiondarsi sul giocatore (se arriva l'offerta giusta per Vlahovic ) e gli arabi che alzano l'offerta inducendo il ...Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport romeluinter manchester city 3 Vlahovic per. È lo scambio shock che due settimane fa la Juventus ha avviato, investendo sui frequenti mal di pancia dell'attaccante belga, un tipo decisamente volubile e - per ...

Inter, intrigo Lukaku: c'è l'offerta della Juve, il giocatore non risponde ai nerazzurri Sky Sport

Clamoroso Lukaku. L'attaccante belga non sta rispondendo né ai dirigenti né agli ex compagni di squadra dell'Inter. Inoltre i nerazzurri hanno scoperto un'apertura ...Intrigo nella trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Secondo quanto raccolto da Sky Sport il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Chelsea, a 37,5mln + 2,5 di bonus , ma adesso ma ...