Inter | Satriano in prestito al Brest

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo l’esperienza inall’Empoli, persono stati pochissimi i giorni del ritorno all’, club titolare del cartellino dell’attaccante. Infatti, il classe 2001 è tornato a Milano solo per via di passaggio, visto che Marotta ed Ausilio hanno chiuso il suo passaggio, sempre in, in Francia, al. A comunicare il passaggio indialè stata l’con un comunicato ufficiale. Altrodunque per l’attaccante, reduce dall’ottima stagione all’Empoli di Zanetti chiusa dopo sei mesi in Toscana. SportFace.

Secondo prestito ai francesi nel giro di un anno e mezzo per l'attaccante uruguiano: trasferimento a titolo temporaneo. "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martin Satriano al Brest. L'attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo fino al ..."