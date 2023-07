Inter | Paramount+ solo per un anno e manca lo sponsor sul retro della maglia

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’avràsullaper une non tre. Lo scrive anche il Corriere dello Sport: sul petto ci sarà il marchio, come in occasione delle ultime due garescorsa stagione. La novità è che, contrariamente a quanto trapelato, il contratto non sarà valido per 3 anni, maper uno, il prossimo. Evidentemente, l’ha preferito procedere con una sorta di accordo ponte, impiegando i prossimi mesi per la ricerca di una partnership più a lungo termine e, soprattutto, più “sostanziosa”, visto che Paramount garantirà 15 milioni di euro come quota fissa, più altri 5 come bonus. Chiaro che non può fare testo il contratto con Digitalbits, visto che è stata inadempiente, ma il corrispettivo annuale ...

... ufficializzata ieri con+ nuovo main sponsor (per un anno, a 20 milioni). In campo, ... L'continua a chiedere 60 milioni complessivi per l'ex Ajax, ma potrebbe accontentarsi di 50 di base ...Nuovo accordo per l'con+ . Il servizio di streaming premium - lanciato in Italia meno di un anno fa - si conferma infatt Official Front Jersey Partner per la stagione 2023/24, una collaborazione che ...+ sarà presente sulle maglie della Prima Squadra maschile e femminile e della Primavera in ... Endless shades of Milano: sulla maglia Home dell'per la stagione 2023/24 sfuma il confine tra ...

Paramount, Nike e Ebay fanno ricca l'Inter: la maglia porta 50 milioni di euro L'Interista

Lautaro Martinez non è mai stato così al centro dell’ Inter. Il club nerazzurro ha scelto la sua immagine come lancio della nuova maglia con il main sponsor Paramount. Leggi i contenuti Plus o leggi ...L'Inter presenta con un video che vede la partecipazione di diversi influencer la nuova maglia realizzata con Nike. Sul front della maglia sarà presente ancora Paramount+ ...