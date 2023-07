Inter | Onana riporta Lukaku | ma Vlahovic

Juventus,, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di venerdì 14 luglioStretta finale per l'addio di Andréall'. Il club nerazzurro e il Manchester United sono sempre più vicini per il portiere camerunense, che intanto in attesa della fumata bianca ha risposto alla convocazione di Inzaghi per il ...In taglio alto spazio al mercato dell'al Manchester United può sbloccare il ritorno di Romelu Lukaku. L'apertura del Corriere dello Sport è invece dedicata al possibile effetto domino ...Chiamatelo effetto domino. La cessione di Andréal Manchester United per 55 milioni può sbloccare il mercato in entrata dell'. Ieri c'è stata la conference call tra i due club in cui sono state gettate le basi dell'intesa definitiva. Una ...

L'imminente cessione di Onana al Manchester United riavvicina Lukaku all'Inter, pronta ad arrivare con i bonus ai 40 milioni di euro richiesti dal Chelsea per l'attaccante belga. Nel mirino anche dell ...Il mercato del Cagliari sembra essersi sbloccato negli ultimi giorni, e dopo l’ufficialità dell’arrivo di Jankto, i sardi stanno per chiudere un’altra operazione. Una delle principali richieste di Cla ...