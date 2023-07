Inter | nel mirino due nomi | cosa serve per affondare i colpi ? Sky

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’ha posto la propria attenzione su duein particolare che piacciono parecchio:però prima unaper poi poter provare ad. Il punto di Sky Sport.? Yunus Musah del Valencia resta un profilo cheessa all’. Ma lo stesso discorso vale per Lazar Samardzic dell’Udinese. I due giocatori non vengono certamente valutati poco, ma in ogni caso senza la cessione di André Onana tutto resta bloccato. L’sta perciò ora come ora aspettando e ragionando. A riferirlo è Sky Sport.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...

Il belga ha dimostrato la sua abilità a segnare gol in Serie A e la sua presenza garantirebbe una forza offensiva considerevole per l'Inter. Tuttavia, Lukaku ha 30 anni e la sua età potrebbe ...L'ad esempio prova lo scatto decisivo per Lukaku ma il Chelsea non ha fretta e mette il ... Poi è stata riformulata non totale ma nella distribuzione di questi bonus, più facili da raggiungere.

Messaggio di addio all'Inter dell'ex capitano nerazzurro, Samir Handanovic. "Dopo 11 anni non so se riesco a descrivere tutto… ci provo, perché sono ...L’ormai ex capitano nerazzurra saluta club e tifosi dopo 11 anni: «Sono allo stesso tempo felice per aver reso possibile un sogno. Ringrazio tutti» ...