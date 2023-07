Inter | missione seconda stella Lautaro guida i nerazzurri | Onana c' è ma partirà

L'continua a chiedere 60 milioni complessivi per l'ex Ajax, ma potrebbe accontentarsi di 50 di base fissa, condizionando il resto (non è da escludere qualche milione di sconto) a bonus più o ...La sconfitta con l', all'ultima giornata di campionato, ha impedito al Torino di vivere il ...non semplice vista la difficoltà del campionato italiano e la forza delle dirette ...Nel week end i Red Devils hanno presentato una nuova proposta da 55 milioni di euro, la richiesta iniziale dell'era 60 ma da entrambe le parti filtra ottimismo per trovare un punto d'incontro . ...

Inter, missione di Ausilio a Londra: le ultime su Onana e Lukaku ... Calciomercato.com

Obiettivo seconda stella: l’Inzaghi-ter riparte dal mantra-scudetto e dalla certezza Lautaro, nuovo capitano e ‘lider maximo’. Non il primo ad arrivare, perché a ...Giornata chiave di mercato per l'Inter, che nelle prossime ore potrebbe chiudere la cessione di Onana al Manchester United per poi andare all'assalto di Romelu Lukaku. Milano-Londra andata e ritorno ...