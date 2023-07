Inter-Gosens | il tedesco vicino alla Bundesliga | i dettagli

(Di venerdì 14 luglio 2023) Robinè pronto a lasciare l’in questa sessione di mercato e potrebbe tornare inRobinè pronto a lasciare l’in questa sessione di mercato e potrebbe tornare in. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno ha trovato l’accordo per un contratto quinquennale con il Wolfsburg ma non c’è ancora l’intesa tra i club. I nerazzurri chiedono 18 milioni.

Intanto l'tratta anche la cessione di Colidio al River Plate per 5 milioni e quella dial Wolfsburg in prestito con obbligo di riscatto a 13 - 14 milioni e ha prenotato come sostituto ......non si smuove dalla sua richiesta e rifiuta un'offerta da 30 milioni di euro dell'per Romelu Lukaku . Nel frattempo i nerazzurri hanno ricevuto un'offerta del Wolfsburg per Robin. ...Fumata bianca già in giornata Intanto, in casa, ottimismo anche sul fronte Lukaku, a ... tra prestito ed obbligo di riscatto, la proposta recapitata invece dal Wolfsburg per, palla a ...

Il giocatore rossonero sembra sempre più vicino alla cessione: l'offerta giusta potrebbe arrivare dalla Bundesliga ...Con i 50 milioni (più bonus) che arriveranno da Onana allo United, l'Inter andrà dritta dal Chelsea a chiedere (definitivamente) Lukaku. Questo quanto conferma oggi la ...