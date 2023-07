Con 155 presenze e 9 reti in serie A tra Cesena, Catania, Atalanta,, Parma e Chievoverona il ... Dopo 15 giorni la trattativa sta andando in porto,sulla strada giusta. La prossima settimana ..., tanti addii, pochi e costosi arrivi, che, tra l'altro, non riempiono le caselle che andavano riempite: Frattesi mezzo destro (c'è Barella titolarissimo), mentre dall'altra parte c'è il forte, ...profondamente preoccupati per le crescenti segnalazioni di violenze sessuali commesse contro ...Repubblica Democratica del Congo da un network di coordinamento per i servizi di protezione- ...

Inter, ci siamo per Onana al Manchester United Calciomercato.com

Parla quattro lingue, ha lavorato con Depay, Saelemaekers, De Bruyne. Inter e Chelsea lo stanno cercando, ma lui non si fa trovare ...Apprensione per la moglie di Mauro Icardi, ricoverata per forti dolori allo stomaco a cui sarebbero seguiti «pessimi esami del sangue» ...