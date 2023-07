Innovability | perché il futuro dell’innovazione deve essere gentile

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’innovazione viene spesso descritta come una forza dirompente, rivoluzionaria, in grado di sconvolgere la vita degli esseri umani in pochi anni o mesi. Sempre di più, però, tra gli esperti si parla di innovazione. Vengono definite così quelle tecnologie, quelle idee, quelle novità che cambiano il mondo e la vita delle persone, ma lo fanno in maniera sostenibile, per l’ambiente e per gli individui, che le creano, le utilizzano e ne provano gli effetti. Di questo si è parlato ieri, giovedì 13 luglio all’evento, a Le Village di Porta Romana (Milano) con il patrocinio di Credit Agricole. A spiegare come hanno declinato lazza nei loro progetti sono stati: Silvia Gallitto, CEO di Sistech; Chiara Russo, CEO di Codemotion; Carmelo Fontana, Senior Regional Counsel at Google; Lorenzo De Michieli, Direttore ...