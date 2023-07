Inferno in autostrada nella notte | gravissimo incidente tra più mezzi | morti e feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)stradalesull’A20 Messina – Palermo, per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate all’uscita di una galleria: pesantissimo il bilancio, 2e cinque. Tre icoinvolti. Secondo una prima ricostruzione, una Audi, ribaltatasi dopo avere urtato il guardrail, sarebbe poi stata presa in pieno da una Bmw e poi da un’altra auto di grossa cilindrata. Sarebbe successo tutti in pochi secondi. >“Ragazzi, calma…”. Reazione a Catena, attimi di tensione durante la puntata. Marco Liorni costretto a intervenire, pubblico spiazzato Il risultato è stato undi lamiere e un bilancio pesantissimo che va ad aggravare il bilancio già tragico della giornata di ieri. Tra la ...