IndyCar | la trasferta di Toronto fermerà Alex Palou?

(Di venerdì 14 luglio 2023)è l’uomo da battere a, 10mo appuntamento dell’Series 2023. Lo spagnolo, reduce da tre affermazioni consecutive in piste completamente differenti tra di loro, è l’osservato speciale nella prima ed unicacanadese del calendario. Il catalano sta lentamente allungando in classifica, il #10 di Chip Ganassi Racing sta vivendo un periodo d’oro dopo aver perso la chance di imporsi alla Indy500 per pochi decimi. Il quarto posto nella sfida più importante dell’anno è stato l’unico risultato ‘negativo’ che è stato ampiamente compensato nelle ultime settimane. Il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9), l’americano Josef Newgarden (Penske #2) e lo scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8) inseguono nell’ordine alla vigilia di una prova molto particolare che come sempre si disputerà ...