Incredibile svolta nell’affare Lukaku | Inter ‘tradita’ | offerta e sgarbo dalla Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’adagio “non è finita fin quando non è finita” può essere tranquillamente applicato al calciomercato: “una trattativa non è chiusa fin quando non è chiusa“. E la trattativa per riportare Romeluall’è ben lontana da considerarsi chiusa. Il calciatore aveva giurato amore ai colori nerazzurri, l’aspettava solo la cessione di Onana (vicino al Manchester United) per fare la propriaal Chelsea da 35 milioni +5 di bonus. Tutti d’accordo ma… c’è un ma.non risponde C’è l’accordo fra i club ma manca l’ok di. Nessuno dei due club riesce a contattare il legale dell’attaccante, colui che si occupa di gestire la situazione per il calciatore. Non è da escludere che si stia sondando il terreno per eventuali altre destinazioni rispetto a quella ...