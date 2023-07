Incidente sull' A20 Messina - Palermo | due morti e quattro feriti

Lo scontro questa notte, all'uscita dalla galleria Telegrafo E' di due morti e quattro feriti il bilancio di unstradale avvenuto nella notte'A20 Messina - Palermo, all'uscita dalla galleria Telegrafo. Secondo una prima ricostruzione, una Audi si sarebbe ribaltata, dopo avere urtato il guardrail, ...Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in unavvenuto in nottata, verso l'1,30.'autostrada A20 Messina - Palermo, all'uscita della galleria Telegrafo. Tre le auto coinvolte; secondo una prima ricostruzione un'Audi, dopo aver ...Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in unavvenuto in nottata'autostrada A20 Messina - Palermo, all'uscita della galleria Telegrafo. Tre le auto coinvolte; secondo una prima ricostruzione un'Audi, dopo aver urtato il guardrail ...

Un morto nell'incidente auto-tir sull'A4 a Mestre in direzione Milano: coinvolti due bimbi, code in autostrada Virgilio Notizie

Tragedia notturna sulla Messina-Palermo: auto cappottata centrata da due vetture, due vittime e quattro feriti all'uscita della galleria Telegrafo.Un giovane motociclista è morto nella vicinanze di Bari dopo aver fatto un incidente con la sua moto schiantandosi contro un camion ...