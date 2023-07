Incidente Cadore | l' addio della sorellina a Mattia | ' Ora Gioca libero'

(Di venerdì 14 luglio 2023) su Tg. La7.it - "Ciao, spero tu possarecon tutti ittoli del mondo e, mi raccomando: non far esasperare mamma e papà". E' l',...

... è la superstite della famiglia falciata una settimana fa da un'auto a Santo Stefano di, in ... La dinamica dell'Lo schianto terribile è stato quasi inquadrato dalle telecamere private ...... Mattia Antoniello, Maria Grazia Zuin, le vittime del tragicoavvenuto giovedì scorso a Santo Stefano di. tvi/gtr Condividi questo articolo: Sponsor...camminavano sul marciapiede a Santo Stefano di. A leggere le parole della sorellina durante i funerali che si sono svolti questa mattina è stata la mamma , Elena, sopravvissuta all'. ...

Incidente a Santo Stefano di Cadore, i funerali delle vittime. FOTO Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Oggi, il 14 luglio, si sono svolti i funerali nella mattina nella chiesa di Sant’Andrea a Favaro Veneto in provincia di Venezia per dare l’addio al piccolo Mattia, a suo papà e la nonna. I tre sono ...