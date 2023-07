Incidente a Santo Stefano di Cadore | i funerali delle vittime FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le esequie di Mattia, Marco e Mariagrazia, travolti all'auto di Angelika Hutter, la turista tedesca di 32 anni in arresto e ricoverata in psichiatria all'ospedale di Venezia, si sono tenute oggi a Favaro Veneto. Centinaia le persone in chiesa e nel campo parrocchiale dove sono stati messi tre schermi per seguire la liturgia