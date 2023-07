In Umbria arriva “Eva” | aperti i casting a Perugia e a Terni

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 14 luglio 2023) sempre più protagonista di produzioni cinematografiche. In questi giorni è in arrivo la prima vincitrice del bando per il sostegno alle imprese audiovisive "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 –Film Fund 2022", finanziato dalla Regione. E' in corso di preparazione, infatti, il film drammatico dal titolo provvisorio "Eva", per la regia di Emanuela Rossi, prodotto da Courier Film. Le riprese partiranno da ottobre 2023 e si svolgeranno tra le regioni e Lazio. La produzione sta cercando bambini coprotagonisti e altri piccoli ruoli (bambini tra i 6 e gli 11 anni e bambine tra i 6 e i 9 anni, tra le quali anche due gemelle omozigote). La ricerca interessa prevalentemente i territori delle regioni e Lazio, ma si estende anche a quelle di Abruzzo, Marche