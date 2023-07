In Italia gli arrivi di migranti sono aumentati del centocinquanta per cento | spiega il capo di Frontex

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 luglio 2023) «L’sta affrontando il maggior flusso migratorio in Europa». E se altrove diminuiscono i flussi, da noi gli. Lo dice al Corriere Hans Leijtens, olandese dal marzo scorso direttore esecutivo di, l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, che ieri ha incontrato a Roma alti rappresentanti della direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere, della Guardia costiera e della Finanza. E oggi a Pozzallo visiterà gli hotspot e i punti di sbarco, vedrà le autorità locali e i rappresentanti di. «Il Mediterraneo centrale è una priorità per noi. Dobbiamo combattere i trafficanti di esseri umani. Non basta prendere i pesci piccoli. Dobbiamo intensificare la collaborazione tra gli Stati membri, le agenzie di tutta Europa, ...