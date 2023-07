In cammino per Satriano | il ‘nuovo’ viaggio sulle orme di San Francesco

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 14 luglio 2023) Itinerario ad anello ideato dall’associazione Natural Slow Life. Cinque tappe per scoprirlo: la prima (Assisi- Spello) è in programma domenica 16 luglio Uncostruito per entrare in sinergia con i luoghi di, cinque tappe di riflessione e vicinanza al pensiero del santo che attraversano non solo Assisi ma anche Spello, Nocera Umbra, Valtopina econ la sua Chiesetta, sito storico di sosta del Santo e dei Cavalieri di Assisi. Si tratta di ‘Inper’, un itinerario unico e originale ad anello, tracciato dall’Asd-Asp Natural Slow Life che con le sue guide porterà i partecipanti alla scoperta della storia e delle bellezze del primo itinerario ad anello del Monte Subasio. La prima tappa è in programma domenica 16 luglio: si parte alle 7.30 dalla Basilica ...