In arrivo l' aumento di stipendio per i capigruppo alla Camera

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - I presidenti dei gruppi parlamentari dellaavranno una indennità aggiuntiva, pari a 1269,34 euro netti al mese. Lo ha stabilito l'Ufficio di presidenza di Montecitorio. Si tratta, si legge nella delibera approvata, di una indennità aggiuntiva, pari a quella corrisposta ai presidenti di commissione. "A decorrere dal 1 gennaio 2024, ai Presidenti dei Gruppi parlamentari è corrisposta un'indennità d'ufficio nella stessa misura di quella spettante ai Presidenti di Commissione", recita l'articolo 1 della delibera approvata. La delibera approvata dall'Ufficio di presidenza delladispone inoltre: "A decorrere dal 1 gennaio 2024, ai Presidenti delle componenti politiche del Gruppo Misto è corrisposta un'indennità d'ufficio in misura parimetà di quella spettante ai Presidenti di Commissione". Inoltre, "non è ...

