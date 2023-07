In arrivo 160 milioni per progetti nei piccoli Comuni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato illustrato a Roma, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il bando predisposto dal Dipartimento Casa Italia per la presentazione deidi investimento pubblico da inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei”. Il bando, emanato dalla presidenza del Consiglio, scade l’8 agosto e prevede una serie di interventi, tra cui quelli prioritari di riqualificazione del territorio, dal punto di vista ambientale ed edilizio. E la riqualificazione di percorsi viari di particolare valore storico a cui sono assegnati 2di euro. I beneficiari del bando sono oltre 5.500al di sotto dei 5 mila abitanti. Le risorse totali ammontano a 162di euro, di cui 132già disponibili. La domanda va ...