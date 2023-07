Immissioni in ruolo docenti 2023 | confermati 50 807 posti Ecco come saranno divisi per regione | posti in Lombardia 11 600 | segue Emilia Romagna con 5 400 TUTTI I NUMERI

Oggi è stato ufficialmente pubblicato il decreto del ministero dell'Istruzione e del Merito (fonte Cisl Scuola) a proposito del contingente relativo alleindei docenti per l'anno scolastico 2023/2024. Nell'Allegato B fornito da Viale Trastevere è possibile consultare la distribuzione regionale dei posti, 50.807. LEGGI IL DECRETO m_pi. ...Si tratta di una procedura 'per chiamata', che permette di mettere a disposizione i posti rimasti vacanti dopo la fase ordinaria dellein, per aspiranti di altre province/regioni ...44/2023 per esprimere le preferenze ai fini dellein; l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all'...

Immissioni in ruolo docenti al via: 50.807 posti autorizzati.

Sonia Cannas, durante il Question Time di Orizzonte Scuola, ha delineato un panorama inedito per le assunzioni scolastiche del 2023/24.Il Ministero ha già predisposto la pagina online dedicata alle immissioni in ruolo 2023/24. La Fase 1, in cui si compila la prima istanza “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze ...