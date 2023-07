Immissioni in ruolo 2023 Secondaria primo e secondo grado | ecco dove | disponibilità posti liberi per provincia SCARICA PDF

(Di venerdì 14 luglio 2023)indocenti/24: a fronte di 81miladisponibili il Ministero ne ha messi a disposizione 50.807 per le assunzioni. Per ladisono 26.606. NOn tutti iperò andranno a, perchè gli Uffici scolastici devono rispettare il totale regionale indicato nell'allegato B e suddiviso tra GaE e le graduatorie di merito dei concorsi. L'articolo .

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il decreto di autorizzazione in merito alleindocenti per l'anno scolastico 2023/2024. Pubblicato anche l'allegato A con le istruzioni. Assunzioni ininfanzia e primaria Leindei docenti nella scuola ...indocenti di sostegno anno scolastico 2023/24: potrebbe essere un anno particolarmente ricco di assunzioni su posti di sostegno perchè sono tante le graduatorie da cui si attinge. ...indocenti anno scolastico 2023/24: sarà un anno buono per le GaE infanzia, finora in sofferenza per i numeri sempre risicati attribuiti ad ogni provincia In graduatoria dal 2000, ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, Ministero pubblica Decreto: 50.807 posti autorizzati, in quale provincia e classe di ... Orizzonte Scuola

Rinnovo contratto scuola 2019/21, accordo raggiunto all'ARAN con le organizzazioni sindacali: ecco le novità in arrivo."Il decreto sulle nomine in ruolo autorizza in Piemonte 3.727 posti di docente. si tratta di un numero inferiore alle disponibilità. Si ripropone anche quest'anno la mancata strategia di investimento ...