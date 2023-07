Ilary Blasi e Francesco Totti | sono spariti 5 rolex | il loro valore supera il miliardo di euro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il divorzio traè ricordato anche per i famosi, la collezione di orologi rimasti in possesso della conduttrice e rivendicata dall'ex calciatore. Ricordate icheavrebbe conservato dopo la separazione con? La collezione di orologi è diventata di nuovo oggetto di discussione nelle ultime ore. Sembra che dalla casa della conduttrice de L'Isola dei famosi, sianoben cinque modelli della preziosa collezione oltre a vari gioielli. Ildel presunto furtoil milione di. Tra i beni che...

Nuovo episodio della saga degli orologi contesi trae il Pupone. Ne sarebbero spariti almeno cinque. Il colpo di scena perfetto per la serie di deepfake che Striscia la notizia ha dedicato all'addio della coppia. Si infittisce il giallo dei ...e le accuse della fan delusa Fra i commenti del post dia Rio de Janeiro si legge: 'Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo li e ti ...Ultimamente il conduttore e opinionista del reality show vip condotto daha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi . Ed in questa occasione ha preso un po' tutti in contropiede nel momento in cui ha fatto una sorta di coming out, asserendo senza ...

Francesco Totti Ilary Blasi e la lite per i rolex: ora 5 orologi della collezione extra-lusso sarebbero spariti. Ecco che cosa starebbe succedendo.Una fan ha incontrato la conduttrice in Brasile ma è stata allontanata con un “labiale non molto elegante”: la delusione espressa sui social ...