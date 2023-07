Il vulcano ' ' emette' ' fulmini | il video è spettacolare

(Di venerdì 14 luglio 2023) E' diventato virale ilche immortala lo straordinario impatto di un fulmine sul Volcán de Agua in Guatemala. L'effetto ha dato la sensazione ...

E' diventato virale il video che immortala lo straordinario impatto di un fulmine sul Volcán de Agua in Guatemala. L'effetto ha dato la sensazione ...'La polizia, seguendo il consiglio degli scienziati, ha deciso di limitare l'accesso ala causa dell'enorme inquinamento da gas tossico potenzialmente letale - ha affermato il dipartimento - ......granito checalore sotto la Luna. Questa rivelazione non è frutto della fantascienza, ma è un'eco di un'antica attività vulcanica ; la cosa grandiosa è che non era mai stato trovato un...

Un misterioso deposito di granito riscaldato svela nuovi segreti sulla geologia lunare. Ecco cosa sappiamo sulla scoperta.L'attività vulcanica in aumento nelle ultime 48 ore ha portato il governo peruviano alla dichiarazione che vale per 60 giorni e sette distretti vicini al vulcano ...