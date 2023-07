Il verdetto dell’Oms | «L’aspartame è possibilmente cancerogeno | ma si può continuare a consumarlo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’Organizzazione mondiale della Sanità è giunta a unè «per l’uomo», lasciando uno spiraglio di dubbio che permette all’Oms di mantenere invariati i livelli di assunzione considerati accettabili del dolcificante comunemente utilizzato nelle bibite e nei prodotti dietetici. «Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né stiamo consigliando ai consumatori di smettere del tutto di consumarli», ha dichiarato il direttore della direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell’Organizzazione, Francesco Branca. Nonostante l’importanza dell’annuncio, all’apparenza allarmante, Branca sottolinea che: «Il pubblico in generale non dovrebbe essere preoccupato per il rischio di cancro associato a una sostanza chimica classificata nel gruppo 2B». Stop ...