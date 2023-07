Il Teatro Duse di Bologna compie 200 anni

(Di venerdì 14 luglio 2023) Duecento candeline per il, in via Cartoleria a. Per celebrare questo importanteversario c'è già un fitto calendario di attività, da settembre a dicembre 2023, pieno di ...

Duecento candeline per il, in via Cartoleria a Bologna. Per celebrare questo importante anniversario c'è già un fitto calendario di attività, da settembre a dicembre 2023, pieno di spettacoli, rassegne, incontri e ...Ildi Eleonora" (domani) e quello con Giuliano Boccali, tra i più autorevoli studiosi italiani di indologia, e Marilia Albanese, docente di lingua e letteratura sanscrita, che invece ...Duecento candeline: tante sarebbero quelle da spegnere per un anniversario importante che riguarda un pezzo importante della cultura cittadina. Il palcoscenico, la ribalta e le quinte delsono lì, in via Cartoleria da due secoli e per celebrare questo avvenimento c'è un bel programma (da settembre a dicembre 2023) fatto di spettacoli, incontri, grandi personaggi. Era ...

I primi 200 anni del Teatro Duse: "Una grande festa per tutti, spettacoli e grandi nomi" BolognaToday

Il presidente Walter Mramor: "Orgogliosi del passato, ma con lo sguardo diritto verso il futuro, ben consci che si può innovare e guardare avanti solo se si ha la consapevolezza della propria storia" ...Bergamo. Nozze d’oro per il Teatro Tascabile di Bergamo. Questa realtà, che festeggia il 50esimo anniversario di fondazione, ha origini più antiche di quelle del gruppo attuale: la sua storia di teatr ...