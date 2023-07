Il Tar respinge il ricorso della Cgil | legittima la precettazione dei lavoratori delle ferrovie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Tar (tribunale amministrativo) del Lazio ha bocciato ilcontro la decisione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini di precettare iimponendo il dimezzamentoore di sciopero. Non ci sarà quindi nessuna sospensione cautelare urgente dell’ordinanza ministeriale. Il Tar ha ritenuto che “non sussistono i presupposti di cui all’art. 56 Cpa (che consente di ottenere un decreto presidenziale monocratico che disponga misure cautelari provvisorie in caso di “estrema gravità ed urgenza” tale da non consentire neppure la dilazione fino alla trattazione collegialedomanda cautelare in camera di consiglio) avuto presente che la sospensione del gravato provvedimento verrebbe a creare in punto di fatto ...