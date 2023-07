Il Tar del Lazio boccia il ricorso della Cgil sullo sciopero “ridotto” dei treni Salvini | «Gli insulti non mi fanno cambiare idea»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Tarha respinto la richiestadi una sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con cui il ministro Matteohaa 12 ore lonazionale del trasporto ferroviario del 13 luglio scorso. Secondo il Tribunale amministrativo regionale, «non sussistono i presupposti» per disporre la misura richiesta dal sindacato di Maurizio Landini, che sarebbe arrivata comunque solo aterminato. Non solo: nel formulare la propria decisione, il Tar ha giudicato superiore l’interesse degli utenti «che hanno fatto affidamento sulla continuità del servizio assicurato dal gravato provvedimento e dei conseguenti disagi che verrebbero a sopportare, aggravati dall’estrema difficoltà da parte delle aziende di apprestare ...

Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso della CGIL contro la decisione del governo di dimezzare la durata dello sciopero dei treni del 13 luglio Il Post

In merito al ricorso al Consiglio di Stato da parte di Acr Siena, relativo alla risoluzione per inadempimento contrattuale della concessione in uso e gestione congiunta in regime accessorio con lavori ...Intanto il Tar del Lazio si è espresso sull'ordinanza con la quale il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini, due giorni fa, ha ridotto a 12 ore lo sciopero ...