Il sentiero di Kwiatkowski tra le genti del Tour de France

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Se c'è una cosa che gli appassionati di biciclette non potranno mai sperimentare dell'esperienza dei corridori professionisti è quel muro di volti, espressioni, bocche talmente aperte che si può veder ugola e tonsille, che si para davanti a loro nelle giornate di montagna in una grande corsa a tappe. Per il resto si può imitarli in tutto, dalle bici alle salite. Questa esperienza no, nemmeno pagando una vallata intera pur di sperimentare l'effetto che fa. Urla, colori, calore è solo affar loro. Negli ultimi chilometri della tredicesima tappa delde, la strada che portava in cima alla Grand Colombier si è ristretta, è diventata un corridoio stretto che si apriva piano piano, passo indietro dopo passo indietro, al passaggio dei corridori. Micha?era l'avanguardista nel guado in quel torrente di gente ingrossato ...