Il Psg è pronto ad eguagliare l’offerta del Bayern per Harry Kane Independent

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Psg ha intenzione di provare a prendere. Il club francese è disposto addei tedeschi per accaparrarsi l’attaccante del Tottenham. Lo scrive The. “Il Psg sta tentando di dirottaredelMonaco per”. I campioni di Francia seguonoda tempo, ma ad inizio estate il loro interesse si è raffreddato quando è sembrato difficile chiudere l’accordo. Visto lo stallo nelle trattative tra Tottenham eper, il Psg ha deciso di provarci. “Il Psg è disposto ailin qualsiasi offerta per. I vertici del club credono che il 29enne andrebbe in ...

UN NUOVO NUMERO UNO - Secondo quanto riportato da RMC Sport , infatti, ilha messo gli occhi e iniziato a intavolare una trattativa per Yassine Bouonou , estremo difensore marocchino in ...Intanto il giocatore èa partire in ritiro con la squadra. 2023 - 07 - 14 12:53:58 Juventus, ... Con le sirene estere che si fanno sempre più forti per Dusan, con ilin pole, il club ...Se qualcuno non è d'accordo con me, sonoad ascoltare umilmente le vostre ragioni, perché a ... quando i primi sceicchi hanno acquistato alcuni Club di calcio europei quali, Manchester City ...

Il Napoli è pronto a sfidare il PSG: duello per Veiga. L’alternativa gioca in Serie A CalcioNapoli1926.it

Il mercato del Paris Saint-Germain ha cominciato definitivamente ad accendersi, complice anche l’arrivo in panchina di Luis Enrique, nuovo allenatore della formazione parigina. Dall’annuncio di Milan ...Gianluigi Donnarumma ha i giorni contati al PSG con il calciomercato estivo che è diventato caldissimo per il portiere italiano.