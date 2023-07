Lo riporta l'agenziaStt. Orpo ha incontrato oggi a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz. I due hanno discusso, tra l'altro, delle relazioni bilaterali, quelle commerciali ed ......solo il capo della Casa Bianca e il presidenteSauli Niinisto, ma anche il primo ministro svedese Ulf Kristersson, il norvegese Jonas Gahr Store, la danese Mette Frederiksen e la...Oltre a Niinisto e alPetteri Orpo, Biden incontrerà lo svedese Ulf Kristersson, il norvegese Jonas Gahr Store, la danese Mette Frederiksen e l'islandese Katrin Jakobsdottir. Il ...

Il premier finlandese, 'non accettiamo il nazismo o il fascismo' Agenzia ANSA

Il governo finlandese condivide i valori della democrazia liberale e non accettiamo alcun tipo di razzismo, nazismo o estremismo. (ANSA) ...In Germania è al potere, in Spagna forse presto non lo sarà più: per il resto il fronte “progressista” ha incassato brucianti sconfitte che si rifletteranno sulle Europee del 2024 dove la destra parte ...