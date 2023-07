Il pilastro precario della previdenza

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’obiettivo di integrazione al reddito dei fondi pensionistici è sempre più incerto e le nuove generazioni rischiano, in futuro, di ricevere assegni insufficienti per vivere, una volta lasciato il lavoro. Che fare? Ci sono interventi possibili. Ma sono anche urgenti. Dovevano essere il secondo, il paracadute dei giovani per sottrarli a un destino di pensioni «povere», invece si stanno rilevando un flop. I fondi pensione sembrano aver fallito il loro obiettivo. Si lamenta che nel nostro Paese manchi una educazione finanziaria in grado di diffondere la conoscenza riguardo a questi strumenti di copertura per l’età post-lavoro, ma la causascarsa adesione di chi ha meno di 35 anni va cercata altrove. Basta una domanda: come può un giovane con occupazione precaria - o anche fissa ma con ...