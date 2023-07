Il Napoli e gli spinosi casi Zielinski e Lozano

Leggi su today

(Di venerdì 14 luglio 2023) Adesso non si può più aspettare, ildeve decidere il futuro di, due giocatori importanti per Spalletti e che avrebbero ovviamente le qualità per imporsi anche con Garcia, ma che pesano troppo sul bilancio degli azzurri. e per di più vanno entrambi in scadenza nel 2024...