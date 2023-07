(Di venerdì 14 luglio 2023)è un nuovo giocatore del, come ha comunicato lo stesso club francese: ecco la nota ufficialecambia ancora campionato e vola in Francia: ufficiale il suo acquisto da parte del. IL COMUNICATO – L’Olympique de Marseille annuncia oggi la firma didall’Atlético de Madrid. Il difensore si è unito all’Olympiens dopo aver completato con successo la sua visita medicaAugustodos Santos, detto, ha iniziato la sua carriera professionistica all’età di 18 anni al Club Athletico Paranaense, e dopo aver giocato 50 partite indossando la maglia rossonera e aver vinto la Copa Sudamericana nel 2018, il terzino sinistro ...

L'Atalanta , che invece che chiudere un ciclo sembra semmai averne aperto un altro, sicon ... ha giocato in tutti i top club tra Bundesliga (Shalke 04), Ligue1 () e Premier (Arsenal).L 'Atalantala sua batteria di esterni. E' stato infatti raggiunto l'accordo verbale con Sead Kolasinac , 30 anni, mancino deldi nazionalità bosniaca. Nell'ultimo anno e mezzo ha giocato nell'...Una scelta dovuta al fatto che il, pur interessato al calciatore, non ha ancora formulato ... Sianche l'Empoli che nella giornata di oggi ha piazzato due colpi di mercato. I toscani ...

Il Marsiglia si rinforza sulle fasce: confermato l'acquisto di Renan Lodi Calcio News 24

Quarto giorno di regate e vento protagonista, con i suoi mutamenti che cambiano costantemente le strategie degli atleti impegnati in ...Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata alla vela sarà la città del sud della Francia. Il Test Event sarà particolarmente utile alla Direzione Tecnica per poter raccogliere ...