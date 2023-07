Il mare di Terracina è inquinato? Guardia Costiera ed Arpa spengono gli allarmi

(Di venerdì 14 luglio 2023)– A seguito di alcune segnalazioni pervenute in merito a presunti fenomeni di inquinamento marino sul litorale terracinese, l’Ufficio Circondariale Marittimo –di, in stretta collaborazione con l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente () del Lazio, ha condotto, nella mattinata di giovedì 13 luglio, una attività straordinaria di prelievo di campioni di acqua disotto costa, in corrispondenza dei punti oggetto di segnalazione. Nel corso dell’attività non è stata riscontrata la presenza, né al largo né sotto costa, di inquinanti solidi quali residui bituminosi, plastica, gomma o altri rifiuti (uno dei parametri che l’art. 12 del Decreto Legislativo 116/2008 prevede venga monitorato per assicurare la balneabilità delle acque marine).I campioni ...

